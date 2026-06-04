Presidenta interina de Venezuela recibe bienvenida con alfombra roja en India

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El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves con alfombra roja a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de una reunión en Nueva Delhi para impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo y su nación, ávida de energía.

Rodríguez ha estado al frente del gobierno venezolano desde enero, cuando en medio de bombardeos sobre Caracas fuerzas estadounidenses al derrocado presidente Nicolás Maduro y lo trasladaron a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

La mandataria del país latinoamericano, que cuenta con alrededor del 17% de las reservas mundiales de crudo, se dio la mano con Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi antes de que comenzaran las conversaciones.

El ministro de Relaciones Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, dijo que la reunión «fortalecerá aún más» la cooperación entre los dos países.

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha aumentado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

Tras aterrizar el miércoles en territorio indio, Rodríguez dijo que esperaba un diálogo enfocado en hacer crecer la relación bilateral.

«Estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo venezolano», aseguró a la televisión estatal de su país.

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