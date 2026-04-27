Presidente de Irak encarga a Al Zaidi formar Gobierno tras retirarse Al Sudani y Al Maliki

3 minutos

Bagdad, 27 abr (EFE).- El presidente de Irak, Nizar Amedi, encargó este lunes la formación del nuevo Gobierno a Ali al Zaidi, una figura hasta ahora poco conocida, después de la retirada del primer ministro saliente, Mohamed Shia al Sudani, y el exmandatario Nuri al Maliki, informaron fuentes oficiales.

«En cumplimiento de nuestras responsabilidades constitucionales, hemos encomendado al candidato del mayor bloque parlamentario -‘Marco de Coordinación’-, Ali Al Zaidi, la formación del nuevo Gobierno. Con ello, hemos completado la tercera etapa del mandato constitucional, que no podía demorarse», informó Amedi en un mensaje en X.

El presidente encomendó oficialmente esta tarea a Al Zaidi en una ceremonia en el Palacio de Bagdad, donde subrayó que «los intereses de Irak son primordiales» e «hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para que apoyen al primer ministro designado y cooperen seriamente con él para acelerar la formación de un Gobierno», indicó la agencia iraquí de noticias, INA.

Por su parte, el primer ministro designado «expresó su gratitud al presidente por su compromiso de completar este proceso dentro del plazo constitucional» y «reafirmó su determinación de trabajar con todas las fuerzas políticas para formar un Gobierno que responda a las demandas de la ciudadanía».

La decisión llega pocas horas después de que la coalición chií iraquí ‘Marco de Coordinación’, con mayoría en el Parlamento, haya nominado a Al Zaidi como candidato de su alianza para formar gobierno.

‘Marco de Coordinación’ confirmó en un comunicado la elección de Al Zaidi y elogió «la postura responsable e histórica de Nuri al Maliki, líder de la Coalición Estado de Derecho, y Mohammed Shia al Sudani, líder de la Alianza para la Reconstrucción y el Desarrollo, al retirar sus candidaturas al cargo de primer ministro y a la formación del próximo Gobierno».

«Este paso subraya su compromiso con los intereses nacionales supremos, facilita la superación del bloqueo político y permite al ‘Marco de Coordinación’ seleccionar a un candidato que cumpla con los requisitos necesarios para el cargo de primer ministro», añadió el comunicado.

Irak celebró elecciones parlamentarias en noviembre de 2025, pero desde entonces la formación de Gobierno se ha complicado por profundas divisiones entre los principales bloques políticos y las presiones externas.

Entre las complicaciones, estaba la figura de Al Maliki, cuya influencia dentro del bloque chií y su relación históricamente conflictiva con Estados Unidos han generado controversia en las negociaciones, especialmente por las acusaciones de Donald Trump sobre su supuesta cercanía a Irán.

De hecho, el presidente estadounidense ha rechazado de lleno la candidatura de Al Maliki como primer ministro, e incluso afirmó que Irak «podría tomar una decisión muy equivocada», en referencia a los presuntos vínculos del político con Irán.

Bajo el sistema de reparto sectario que existe en Irak, el cargo de presidente de la República recae en un kurdo; el de primer ministro, en un musulmán chí; mientras que un musulmán suní asume la Presidencia del Parlamento. EFE

sy-kba/gpv