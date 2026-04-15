Presidente del Yemen insta a Europa a adoptar «una postura firme» ante amenazas de hutíes

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Saná, 15 abr (EFE).- El presidente del Yemen, Rashad al Alimi, instó este miércoles a Europa a adoptar «una postura firme» contra los rebeldes hutíes ante las «amenazas» que supone este movimiento chií, que controla amplias zonas del país, para la seguridad de las vías marítimas, en particular la del mar Rojo.

Al Alimi hizo estas declaraciones durante una reunión en Riad con el embajador de Alemania en el Yemen, Thomas Schneider, según informó la agencia estatal de noticias yemení Saba, que indicó que el presidente expresó su «aspiración a una postura europea firme ante las amenazas de las milicias hutíes a la seguridad de los corredores marítimos».

Afirmó que las amenazas a las principales rutas marítimas, incluyendo el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, no pueden abordarse por completo sin poner fin a la presencia del grupo hutí en la costa occidental del Yemen.

«Este peligro seguirá siendo una amenaza constante mientras los aliados de Irán continúen controlando partes del territorio yemení», declaró Al Alimi.

El líder yemení instó a Europa a ir más allá de los esfuerzos por contener la amenaza y, en cambio, apoyar medidas para eliminarla, argumentando que la dinámica regional cambiante ofrece una oportunidad para lograr una estabilidad duradera.

El movimiento hutí, que tomó la capital de Yemen, Saná, en 2014, se encuentra inmerso en un conflicto prolongado con el Gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí.

El conflicto ha devastado el país y ha generado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

En los últimos años, el grupo ha vinculado cada vez más sus operaciones militares a conflictos regionales, en particular a aquellos que involucran a Irán y sus aliados, lo que ha generado temores de una escalada más amplia que podría amenazar aún más las rutas comerciales mundiales que atraviesan el mar Rojo. EFE

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