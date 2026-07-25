Presidente Faye de Senegal lanza su nuevo partido en medio de tensiones con exaliado Sonko

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Nairobi, 25 jul (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, lanzó este sábado su propio partido político tras meses de tensiones con su exaliado y ex primer ministro Ousmane Sonko, líder de la formación Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), mayoritaria en el Parlamento.

El nuevo partido, bautizado como KIIRAAY (protección o escudo en wolof)-Los Patriotas Republicanos, fue presentada en una asamblea general constitutiva celebrada en el lujoso hotel King Fahd Palace de Dakar, la capital, según recogen medios locales.

«Hoy, fundamos un hogar común. Y fundar es plantar una semilla. Fundar es una labor que solo se lleva a cabo junto a aquellas y aquellos en los que creemos y junto a aquellas y aquellos que creen en nosotros», afirmó Faye durante el acto.

«Hoy, confiamos a la tierra senegalesa una nueva semilla. Ésta queda plasmada en los textos que acaban de aprobar, pero que seguirán mejorándose. Mañana, cobrará vida en cada municipio, en cada barrio y en todos los lugares donde vive nuestra diáspora», añadió.

Integran el nuevo partido la ahora reconvertida Coalición Presidencial Diomaye, pero también exmiembros del Pastef y de la Alianza para la República (APR), formación del expresidente Macky Sall (2012-2024).

Faye anunció el pasado 3 de julio su intención de crear un nuevo partido político para fortalecer la unidad gubernamental, después de su distanciamiento en los últimos meses de Sonko.

Éste fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) el pasado 24 de mayo tras ser cesado dos días antes por el presidente del cargo de primer ministro.

Faye, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 52, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

El actual presidente, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios como independiente en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las fuertes protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

Los dos fundaron en 2014 el Pastef, disuelto durante los comicios de 2024 y que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por la popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso «antisistema» y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE

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