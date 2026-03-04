Primarias de Texas abren las elecciones de mitad de mandato con la agenda de Trump en juego

Los estadounidenses dieron el puntapié inicial este martes a la temporada de elecciones primarias de medio mandato, que podrían redibujar el mapa político en Washington y determinar cómo sigue el resto de la presidencia de Donald Trump.

En noviembre, los votantes elegirán a todos los miembros de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado, contiendas que determinarán si Trump gobierna con un Congreso a favor o si debe enfrentar a una mayoría demócrata con poder para bloquear proyectos de ley e iniciar investigaciones.

Texas, segundo estado más poblado del país, encabezó la jornada inaugural de primarias, y Carolina del Norte y Arkansas también celebraron contiendas.

Los comicios en Texas eligen candidatos al Senado, en una primera prueba de cómo republicanos y demócratas se posicionan para los dos últimos años de Trump.

Las urnas ya cerraron, pero es posible que los resultados definitivos no se conozcan hasta dentro de varias horas. Si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos, será necesaria una segunda vuelta a finales de mayo.

Entre los republicanos, el senador saliente John Cornyn, de 74 años, figura de los conservadores, se enfrenta al fiscal general de Texas, Ken Paxton, de 63 años, un político de posiciones radicales en especial sobre el aborto.

Ambos se jactan de ser fieles a Trump, que no ha dado su apoyo a ningún candidato en concreto.

Del lado demócrata, se presenta Jasmine Crockett, diputada afroamericana de 44 años conocida por su franqueza, que afirma que se necesita una personalidad combativa como la suya para oponerse a Trump.

Enfrenta a James Talarico, un pastor blanco de 36 años y miembro del Parlamento de Texas, que se dio a conocer gracias a unas entrevistas muy comentadas en los círculos conservadores, en las que afirmaba que no quería dejarle a la derecha el mensaje de la Biblia.

«Donald Trump está en primera línea en todas estas primarias, les guste o no a los candidatos», dijo Peter Loge, profesor de comunicación política en la Universidad George Washington.

En Carolina del Norte, los demócratas apuntan a recuperar un escaño en el Senado. Las proyecciones de voto anticipado mostraban que Michael Whatley, el expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC), se enfrentará a Roy Cooper, exgobernador demócrata del estado entre 2017 y 2025, en las elecciones de noviembre.

Las primarias del martes son las primeras desde que comenzó el sábado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán pero, dado que el conflicto aún está en sus inicios, es incierto si influirá en la participación o en el sentimiento de los votantes.

Los republicanos arrancan la temporada electoral defendiendo una ventaja de 53–47 en el Senado y una exigua mayoría en la Cámara de Representantes.

