Puerto Rico presenta a 123 atletas certificados para los Centroamericanos de Santo Domingo

3 minutos

San Juan, 2 jun (EFE).- El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) presentó este martes a los primeros 123 atletas certificados de la delegación de la isla para competir en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los 123 atletas compiten en 22 deportes y modalidades, según mencionó en un comunicado la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

«Este proceso representa mucho más que una lista de nombres. Cada certificación es el resultado del esfuerzo, compromiso y rendimiento de nuestros atletas. Hoy comenzamos oficialmente el camino del #EquipoPUR hacia Santo Domingo 2026», expresó Rosario Vélez.

Los atletas certificados durante esta primera ronda son Kristen Romano, Xavier Ruíz, Yeziel Morales, Alexander Santiago y Andrés Brooks (natación/acuático), y Jenelie Ramírez, Angelyris López, Coraliz Cruz, Victoria Pérez, Stephanie Piñeiro, Joshua Lorenzo, Dylan Feliciano, Juliam Ortíz, Ángel Llanos y Ángel Rivera (boxeo).

En ciclismo BMX está Ignacio Mangual, en MTB Georwill Pérez, Jacob Morales, Suheily Rodríguez y Coral Ramírez, y en ruta Abner González, Christopher Morales y Elvys Reyes, mientras que en E-Sports está Ricardo Román.

En esgrima, en la disciplina de florete, estarán Mya Hernández, José Arnel Ortega, Sebastián García y Marcos Eugenio, y en sable estarán Gabriela Hwang, Aydil Colón, Sophia Báez, Adrián Figueredo, Deven Mattoo y Rafael Western, mientras que en judo estarán Analeanis Collazo, Francine Echevarría, Sairy Colón, Adiel Carrión, Adrián Gandía y Derik Rodríguez.

Siguiendo con los deportes de combate, en kárate-kata estarán Layla Ocana y Ángel J. Cancel, en kumite Anna Santiago, Yaleika Mojíca, Janessa Fonseca, Génesis Ramírez, Jake Ruíz y Luis Torres, y en lucha grecorromana Edrick Martínez, Juan Díaz, Luis Centeno, Alek Ortiz y James Ford.

Los equipos de lucha libre y taekwondo serán de los más atestados, pues el primero contará con 12 atletas: Mayangelie Colón, Aneishka Santos, Jania Dunigan, Karoline Ortiz, Leilanie Hernández, Paola Rodríguez, Darian Cruz, Joseph Silva, Jonathan Parilla, Ethan Ramos, Edwin Morales y Jonovan Smith.

Mientras, el de taekwondo también contará con 12 competidores: Alannis Alers, Katelyn Cruz, Ninoshka Martínez, Isuangelis Soto, Naishka Román, Brandon Ramos, Ilay Rodríguez, Edgardo Nazario, Luis De Jesús, Adrián Benítez, Yesid Osorio y Víctor M. Nieves, y en la modalidad de poomsae Arelis Medina y Luis G. Colón.

En levantamiento de pesas estarán Asia González, Isis Agrait, Kidaisha López, Howard Roche, Luis González, Yomar López y Alejandro Medina, y en skateboarding de calle estarán Esmeralda Butler y Gabriel Lavallee.

En tenis de mesa, donde se espera que se obtengan bastantes medallas, estarán la olímpica Adriana Díaz, Brianna Burgos, Alondra Rodríguez, Kristal Meléndez, Ángel Naranjo, Steven Moreno, Enrique Ríos y Jabdiel Torres.

Asimismo, en los deportes acuáticos en exteriores, en remo estará Kevin Harvell, y en surf tabla corta Mia Calderón, Havanna Cabrero, Dwight Pastrana y Jaime J. Martínez, en SUP surf Mariecarmen Rivera, Nimsay García, Maximillian Torres y Dave de Armas, y en longboard Jazmine Dean y Emilia Huminski.

En vela competirán Marina Escudero, Pedro Fernández, Kaelyn Holme, Jeanelys García, Sebastián Medina, Gian Piovanetti / Isabel Rivera, Enrique «Kike» Figueroa / Paula Figueroa y Ramón González / Virginia Carrero.

Finalmente, en voleibol de playa estarán las duplas de Allanis Navas / María González, y William Rivera / Daniel Rivera. EFE

jm/laa