Puerto Rico será socio de Fitur 2027 para la promoción destacada de su atractivo turístico

1 minuto

Madrid, 22 ene (EFE).- Puerto Rico será país socio de la Feria Internacional de Turismo de Madrid Fitur 2027, con una presencia preferente tanto en expositores como en actividades para promocionar a fondo todos sus atractivos viajeros.

El Gobierno de la isla caribeña aceptó este jueves formalmente el ofrecimiento de la institución ferial de Madrid (Ifema), organizadora de Fitur, para una participación destacada de Puerto Rico en la próxima edición de la mayor feria turística del mundo por número de profesionales.

Firmaron el acuerdo la propia gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, y el vicepresidente Ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez, en las instalaciones de Fitur 2026, que se celebra en la capital de España hasta el domingo próximo. EFE

jl/rf