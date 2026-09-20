Puigdemont cree que Ceuta y Melilla «son dos colonias dentro de Marruecos»

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Londres, 20 sep (EFE).- El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, califica a Ceuta y Melilla como «dos colonias o ciudades dentro de Marruecos», y considera que «desde una perspectiva marroquí, son por supuesto una herida», según dice en una larga entrevista con el diario británico The Times desde su residencia en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont concede sin embargo que «la gente (de Ceuta) es muy española», pero «su postura se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación». Algo que según él «España no (permitirá) hacer porque temen que nosotros pidamos también un referéndum».

El líder independentista dice que «no se arrepiente de nada» de las decisiones tomadas durante el referéndum unilateral de independencia aunque el precio sea pasar «la vida entera» fuera de Cataluña.

«Yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar mi vida entera. Y si tengo que pasar mi vida entera, estoy dispuesto», afirma, aun cuando admite que ha sido muy duro vivir desde la lejanía la muerte de sus dos padres o perderse la adolescencia de sus hijas, ahora con 16 y 19 años.

En cuanto a la posibilidad de regresar un día si se despeja su horizonte judicial, Puigdemont reconoce que «la Cataluña de hoy no es la misma que era cuando yo me marché (hace 9 años)» y que pese al esfuerzo que hace permanentemente por mantenerse en contacto con ella, «ya no respiro la realidad de allí».

En este sentido, evoca la figura del escritor Robert Graves, cuyo libro «Adiós a todo aquello» acaba de leer, y recuerda que Graves, tras pasar siete años en Mallorca, regresó en 1936 a Inglaterra y le costó reconocerse en su país y hasta en su misma lengua, una vivencia que le ha hecho reflexionar.

Por ello, si algún día regresa, lo primero que desea es hacer «una inmersión en la Cataluña de hoy. Esa es mi intención: respirarla, tocarla, escucharla, y ver por mi mismo», proclama.

En cuanto a la pérdida de apoyo social del independentismo en Cataluña, Puigdemont se muestra escéptico sobre eso: «Depende de los sondeos que analicemos. A veces -sostiene- nuestros muestreos internos apuntan que, en caso de referéndum pactado con el estado español (la independencia) ganaría». EFE.

fjo/av