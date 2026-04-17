Putin aborda con el Consejo de Seguridad las relaciones de Moscú con países exsoviéticos

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Moscú, 17 abr (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó este viernes con el Consejo de Seguridad del país las relaciones de Moscú con antiguas repúblicas soviéticas, que forman parte de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

«Hoy abordaremos un tema que hablamos de forma permanente y que es la relación con nuestros vecinos más cercanos, los países de la CEI», dijo Putin a los participantes en la reunión.

Según Putin, Moscú siempre ha tenido y seguirá teniendo una actitud «especial» hacia esos países.

«No solo por razones históricas, sino también por la enorme cantidad de trabajo que realizamos con ellos, incluido en el ámbito económico», precisó.

Entre Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas existen muchos intereses culturales y «en otros ámbitos de suma importancia», agregó Putin, quien destacó el alto número de matrimonios mixtos, que también han unido a Rusia con los países que otrora formaron parte de la URSS.

A la vez, uno de estos países, Moldavia, anunció esta semana que abandonará definitivamente en abril de 2027 la Comunidad de Estados Independientes tras denunciar hace dos semanas su tratado fundacional.

Según el reglamento, cada país debe informar con doce meses de antelación al comité ejecutivo sobre sus planes de dejar la organización. EFE

mos/fpa