Putin abordará en Kazajistán el tránsito de petróleo y construcción de una planta nuclear

2 minutos

Moscú, 26 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará mañana a Kazajistán, donde firmará acuerdos bilaterales para el tránsito de petróleo y la construcción de una central nuclear, y acudirá a la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), adelantó este martes el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

«Durante la visita, se firmarán importantes acuerdos sobre los parámetros clave de la construcción de la central (nuclear) y sobre la financiación del proyecto mediante un préstamo estatal ruso a la exportación», señaló Ushakov, citado por Interfax.

Anteriormente se comunicó que la construcción de la central nuclear a orillas del lago Balkhash terminaría en 2035.

El asesor presidencial ruso también confirmó que se tratarán cuestiones energéticas, así como el tránsito de petróleo. Para la reunión se preparó un total de 16 documentos para firmar.

Putin permanecerá en Kazajistán entre el 27 y 29 de mayo, y será recibido por su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev. La celebración de la cumbre de la UEE está prevista para el viernes.

Junto con el mandatario ruso viajarán más de 30 personas, entre ellas el viceprimer ministro, Alexéi Overchuk y nueve ministros de las carteras de Exteriores; Recursos Naturales; Educación; Transportes; Desarrollo Económico; Energía; Justicia; Deportes y Comunicaciones.

«Se espera que las conversaciones abarquen aspectos clave del desarrollo futuro de las relaciones ruso-kazajas en los ámbitos político, comercial y económico, técnico-militar, cultural y humanitario, entre otros», indicó Ushakov.

Putin y Tokáyev se reunirán por 39º vez y será la segunda vez que se haga como visita de Estado, que se distingue por los honores protocolarios.

Ushakov destacó las buenas relaciones entre ambos países, «basadas en los principios de igualdad, respeto mutuo de los intereses y no injerencia en los asuntos internos», a pesar de que el presidente ruso tardó varios encuentros en pronunciar bien el nombre completo de su homólogo kazajo.

«Normalmente, se realiza una visita de Estado durante el mandato presidencial, pero dado que esta es la segunda, se pretende, a sugerencia de nuestros amigos kazajos, destacar el nivel excepcionalmente alto de las relaciones entre nuestros dos países», explicó el asesor.EFE

mos/mgr