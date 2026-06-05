Putin afronta una economía débil en el «Davos ruso», bajo la amenaza de drones ucranianos

afp_tickers

5 minutos

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronunciará un discurso este viernes en un importante foro de inversión en San Petersburgo en medio de un estancamiento económico debido a la guerra en Ucrania y días después de ataques con drones contra su ciudad natal.

El miércoles, en la apertura del Foro Económico SPIEF en la antigua Leningrado soviética, los invitados al foro fueron recibidos con una humareda negra por la caída de drones ucranianos sobre una instalación petrolera y una base militar cercanas.

Más de cuatro años después del comienzo de la guerra, la economía rusa atraviesa una situación delicada por las sanciones occidentales, la alta inflación, los costos de endeudamiento prohibitivos y la escasez de mano de obra.

«Sus recursos disminuyen considerablemente. No tendrán suficiente dinero ni capital político para continuar comprando la lealtad de los rusos como lo han hecho estos últimos 26 años», le dijo en la víspera el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

En una carta abierta a Putin, el mandatario también propuso una reunión cara a cara entre ambos y reiteró su propuesta de un «alto el fuego total» mientras negocian un posible fin de la guerra.

«Zelenski puede venir a Moscú en cualquier momento», respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Con la situación en el frente casi estancada, Ucrania multiplica los ataques a los depósitos, refinerías de petróleo y oleoductos rusos para privar a Moscú de esta fuente de ingresos.

El Ministerio de Defensa ruso dijo haber derribado 123 drones ucranianos en la madrugada del viernes, algunos sobre la región de Moscú, aunque ninguno cerca de San Petersburgo.

Por su parte, las autoridades ucranianas reportaron tres muertos por bombardeos rusos en las regiones de Zaporiyia, Jersón y Dnipropetrovsk y otros cuatro en Kiev, la capital, por drones rusos.

– Economía en estancamiento –

Putin ha minimizado hasta ahora las dificultades de la economía y prefiere ensalzar la resistencia frente a las sanciones occidentales.

Rusia es uno de los países desarrollados menos endeudados del mundo (alrededor del 15% del PIB a finales de 2025) y dispone de un fondo soberano de aproximadamente 156.000 millones de euros (unos 180.000 millones de dólares).

Además sus exportaciones de hidrocarburos han experimentado un aumento considerable desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Pero en los tres primeros meses de 2026, su PIB se contrajo un 0,2%, la primera caída trimestral en tres años, según las estadísticas oficiales.

Y el Estado tuvo un déficit presupuestario de 80.000 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026, lo que equivale al 2,5% del PIB anual y más de lo que se había previsto para todo el año.

«La economía rusa entra en una fase de estancamiento, marcada por tasas elevadas y una fuerte presión inflacionaria», señaló el jueves Alexandre Koliandre, economista ruso con sede en Londres.

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), antes conocido como el «Davos ruso», también refleja el nuevo lugar de Rusia en el mundo.

Si antes atraía a inversores para cerrar acuerdos y codearse con la élite del país, los invitados ahora vienen de China y de Arabia Saudita, con poca presencia de estadounidenses y europeos.

Este año destacan personalidades como el exactor de Hollywood Steven Seagal, la conspiracionista estadounidense Candace Owens o miembros del partido de extrema derecha alemán AfD.

– Costos al alza –

Aunque el discurso oficial resta importancia a las dificultades económicas, la población sufre las consecuencias.

Pequeñas y medianas empresas reconocieron a la AFP que corren el riesgo de cerrar.

«Las personas tienen menos hijos, se aprietan el cinturón y los costos aumentan», explicó Svetlana, propietaria de una marca de ropa en Jabárovsk, una ciudad del Lejano Oriente ruso.

Los cortes de internet, impuestos oficialmente para contrarrestar los ataques de drones ucranianos, hacen que su terminal de pago con tarjeta esté a menudo fuera de servicio.

Vera, de 42 años, propietaria de un salón de belleza en la región de Moscú, ha visto cómo el precio de sus suministros se «duplicaba» este año, pero espera que sea pasajero.

No es un regreso a la caótica crisis de los años 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, sino «una lenta degradación en todos los sectores», apunta el analista Koliandre.

Pero el Kremlin debe tomar «decisiones políticas» como poner fin a la guerra y resolver los problemas sistémicos, señala.

Sin embargo, el gobierno no da señales de que vaya a cambiar. Este jueves Putin insistió en que el país debe fortalecer «su defensa antiaérea» y se comprometió a llevarlo a cabo.

bur/lpt/erl/dbh/pc