Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre

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Moscú, 16 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, convocó este martes elecciones legislativas para el 20 de septiembre, en medio de la continua caída de su popularidad y la del partido del Kremlin, según todas las encuestas.

Putin, que fue reelegido en 2024 para otros seis años de mandato, firmó hoy el correspondiente decreto, según informó el portal de información legal del Estado ruso.

La intención de voto del partido oficialista Rusia Unida ha caído en los últimos meses por debajo del 30 % y se acerca al mínimo histórico del 26,4 % de agosto de 2021. EFE

mos/jgb