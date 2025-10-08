Putin llega a Tayikistán para participar en cumbre Rusia-Asia Central y Consejo de la CEI

Moscú, 8 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, llegó hoy a Dusambé, la capital de Tayikistán, en una visita de tres días durante la que participará en la cumbre Rusia-Asia Central y en una reunión del Consejo de jefes de Estados de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Además, según informó este miércoles un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sostendrá una reunión con su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, la primera desde hace más de un año y tras tensiones entre Moscú y Bakú.

A su llegada al aeropuerto de Dusambé, el líder ruso fue recibido por el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón.

De allí, ambos se dirigieron al complejo monumental ‘Unidad Nacional y Renacimiento de Tayikistán’ de la plaza Dusti, donde Putin depositó una ofrenda floral ante la estatua de Ismail Somoni, el emir samánida de Transoxiana y del Gran Jorasán, durante cuyo reino el Imperio samánida se constituyó en potencia regional.

Posteriormente, Putin y Rajmón sostuvieron una breve reunión en el Jardín Botánico Iram, durante la cual el mandatario ruso le regaló al líder tayiko una edición de lujo de un libro de historia y una pintura de Max Birshtein dedicada a la amistad entre ambos países.EFE

