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Putin no le ve sentido a reunirse con Zelenski y ordena al Ejército ruso seguir avanzando

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Moscú, 5 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó este viernes la propuesta del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que le planteó anoche en una carta abierta celebrar negociaciones directas en un tercer país para poner fin a la guerra.

«Por ahora, no le veo sentido», dijo Putin de manera tajante durante el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al tiempo que tachó de «grosero» el estilo epistolar elegido por Zelenski. EFE

mos/rcf

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