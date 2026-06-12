Putin promete a los soldados rusos una red satelital mejor que el Starlink de Musk

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Moscú, 12 jun (EFE).- El líder ruso, Vladímir Putin, dijo este viernes a los soldados rusos durante una ceremonia en el Kremlin con ocasión del día nacional que Rusia ya cuenta con una red satelital mejor que el Starlink de Ilon Musk para el control de drones de asalto.

«La estructura que está a cargo de esta agrupación de satélites no es en absoluto inferior a Stalink y tal vez incluso sea superior en algunos aspectos», dijo Putin. A lo que el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, añadió: «Quizás, mejor».

Putin subrayó que recientemente fueron puestos en órbita 16 aparatos, aunque admitió que dicha cifra «es absolutamente insuficiente» y que las autoridades trabajan en su ampliación.

«El problema es la magnitud. Esto requiere tiempo, pero ya se ha creado, funciona (…) Lo más importante es que el problema ha sido solucionado desde un punto de vista tecnológico e intelectual», señaló.

Según los expertos, el ejército ucraniano recuperó este año, especialmente en el frente sur, más territorio del que perdió gracias a que Musk privó a Rusia del empleo de la red Starlink.

El líder ruso destacó también que el Gobierno está trabajando «activamente» en el desarrollo de drones con inteligencia artificial y admitió que el ejército ucraniano incrementó el empleo de aparatos no tripulados para causar daños a la economía nacional y también para crear división en la sociedad.

«No lo lograrán», afirmó y recordó que «nunca» ningún enemigo ha podido asestar una derrota estratégica a Rusia a lo largo de su historia.

En cuanto a las pérdidas económicas causadas -los drones ucranianos provocan incendios todas las semanas en refinerías y plantas químicas-, aseguró que «todo se restablece con rapidez», por lo que «ellos no nos crean graves problemas».

«Incrementaremos los ataques contra la infraestructura enemiga para que se les quiten las ganas de atacar nuestras instalaciones civiles», adelantó.

Putin también reconoció que los avances en el frente «no son tan rápidos como querríamos», pero recordó que Rusia combate contra la OTAN, un rival -destacó- con un gran desarrollo económico y tecnológico.

«Con Napoleón, ¿Francia combatía contra nosotros? Sí, todos los países combatían entonces con Rusia. ¿Y con Hitler? Lo mismo», apuntó y acusó ahora a los países occidentales de «aunar esfuerzos, incluido intelectuales», para derrotar a Rusia.

Además, estimó en 700.000 los soldados desplegados en Ucrania, aunque no habló de bajas en sus filas, que ascenderían a entre 350.000 y 500.000 muertos, según fuentes independientes.

El servicio informativo en ruso de la BBC informó de que en los más de cuatro años de guerra han muerto al menos 200 soldados menores de 18 años, aunque Putin prometió en su momento que los reclutas nunca participarían en la guerra.

El ejército ruso apenas logró avances en el frente desde diciembre, aunque en los últimos días ha intensificado sus avances en la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk, situada a unos 30 kilómetros de la principal plaza fuerte ucraniana en el Donbás, Kramatorsk.

Poco antes, Putin presidió este viernes la tradicional ceremonia de entrega de premios estatales en el Kremlin con ocasión del Día de Rusia, en la que apeló a la unidad y al patriotismo como «los principales valores» del pueblo ruso.

Según los sondeos, cada vez son más los rusos -dos tercios- que demandan un pronto cese de las hostilidades y el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania, a lo que se suma el descontento por los cortes de internet y la contracción económica.

Las celebraciones por la fiesta nacional están marcadas por un nuevo ataque masivo de drones ucranianos. Las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 231 drones en 15 regiones del país.EFE

mos/rod

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