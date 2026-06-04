¿Qué sabemos de los proyectos de Ivanka Trump y Jared Kushner en Albania?

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En 2024 Ivanka Trump y su marido Jared Kushner anunciaron su intención de construir hoteles de lujo en Albania. Dos años después un proyecto turístico en una zona protegida genera polémica y protestas en las calles.

Esto es lo que sabemos y lo que desconocemos del proyecto.

– Los orígenes del proyecto –

Según la información disponible y algunas publicaciones en Instagram, se trataría de un complejo de hoteles y villas en la zona costera de Vjosa-Narta, a unos 150 kilómetros al suroeste de Tirana, así como de un resort de lujo en la isla de Sazan, antigua base militar totalmente deshabitada y carente de infraestructuras.

A finales de 2024, con el fin de acelerar el proceso, el gobierno albanés concedió a Atlantic Incubation Partners LLC -que, según varias investigaciones, estaría vinculada al fondo de inversión Affinity de Jared Kushner- la condición de inversor estratégico.

Esto permite a la empresa beneficiarse de trámites administrativos acelerados y del apoyo de varios ministerios.

«A día de hoy, no existe ningún acuerdo definitivo sobre Sazan», afirmó el jueves a la AFP la oficina del primer ministro albanés, añadiendo que «dado que Sazan es de propiedad pública, el Estado albanés debe seguir siendo parte interesada y beneficiario directo de cualquier posible desarrollo en la isla».

En enero de 2026, Ivanka Trump, la hija del presidente estadounidense, realizó una visita acompañada de un grupo de arquitectos e inversores, y cenó con el primer ministro Edi Rama.

– ¿Quién invierte y cuánto? –

La inversión en la isla de Sazan ascendería a 1.600 millones de dólares, y el primer ministro albanés, Edi Rama, se refirió recientemente a un proyecto de «4.000 millones de euros» (4.650 millones de dólares).

Sin embargo, la identidad de los inversores y el papel del Estado albanés en las estructuras financieras son poco transparentes.

Contactado por la AFP, Affinity Partner, el fondo de inversión de Jared Kushner, derivó la consulta a una agencia de comunicación, P2 Public Affairs.

Esta última respondió con una declaración en la que se alababa «el entusiasmo por la idea de crear un destino de categoría mundial», atribuida a «Asher Abehsera, presidente de Sazan Real Estate Development LLC», una empresa presentada como gestora del proyecto «junto con numerosos inversores».

Sin embargo no fue posible encontrar ningún registro legal de la existencia de esta empresa.

Preguntadas por la AFP sobre el proyecto de Zvernec, las autoridades albanesas afirmaron el jueves que «los inversores son los dos copropietarios de la empresa Power International Holding W.L.L. de Catar, un holding que posee diversas empresas y cuya cartera turística es una de las más prestigiosas del mundo».

– ¿Por qué es controvertido? –

El proyecto es cada vez más criticado, sobre todo por las asociaciones ecologistas. En enero, más de cuarenta de ellas solicitaron al gobierno albanés su suspensión.

La zona costera de Vjosa-Narta es un espacio protegido que alberga numerosas especies animales y vegetales.

A estas preocupaciones se suman las dudas sobre el origen de los fondos utilizados para comprar el terreno y la legalidad de los procedimientos.

Al igual que muchos terrenos en Albania, esta zona es objeto de múltiples litigios relacionados con los derechos de propiedad que se remontan al colapso del comunismo en la década de 1990.

Miles de familias aún esperan recuperar los bienes de sus antepasados y, entre ellas, algunas sostienen que son propietarias de parte de los terrenos cedidos para este proyecto.

– Investigación y manifestaciones –

La oposición al proyecto se aceleró en los últimos días, después de la difusión de videos que muestran los trabajos preparatorios en la costa y excavadoras en la playa. Estas imágenes muy compartidas, especialmente en Instagram, han sido vistas decenas de miles de veces.

El sábado se organizó una primera concentración en Zvernec para protestar contra la instalación de alambradas que impedían acceder a la playa. Guardias de seguridad privados se enfrentaron a los manifestantes, varios de los cuales resultaron heridos.

Tras el incidente, se produjeron nuevas movilizaciones en la capital, Tirana, donde miles de personas se reunieron tres noches seguidas para exigir la cancelación del proyecto turístico y el reconocimiento de los títulos de propiedad de los antiguos propietarios.

Más protestas están previstas para los próximos días.

Según informan medios locales, la fiscalía especial anticorrupción (SPAK) investigará los cambios introducidos en el estatus de protección de la zona de Vjosa-Narta.

Asimismo, se investigará cómo los funcionarios pudieron eludir el sistema de licitaciones públicas para la adjudicación de contratos, así como el origen de los fondos utilizados para adquirir los títulos de propiedad de los terrenos.

La fiscalía confirmó a la AFP que se había abierto una investigación, pero se negó a dar más detalles.

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