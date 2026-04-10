Real España cae pero sigue líder en Honduras y Motagua pierde invicto ante Marathón

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Tegucigalpa, 9 abr (EFE).- Real España sigue siendo líder en Honduras pese a caer por 3-2 ante Choloma, mientras que Motagua, dirigido por el español Javier López, perdió por 1-0 con Marathón, además de un invicto que conservó durante trece jornadas.

La sorpresa de la decimoséptima jornada del torneo hondureño Clausura la dio el Choloma, que en casa remontó y se impuso por 3-2 a Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, quien se quejó del arbitraje.

Real España se puso en ventaja finalizando el primer episodio con gol de Franklin Flores, pero al minuto 55 Yethson Chávez empataba el juego.

Los dirigidos por Campos, que al 67 sufrieron la primera de dos expulsiones, de nuevo tomó ventaja al 73 con anotación de cabeza de Eddie Hernández, pero al 77 se quedó con nueve hombres, a lo que Choloma le supo sacar ventaja.

Marco Aceituno y Bryan Barrios se encargaron de empatar y remontar el marcador a favor del aguerrido Choloma, que busca afanoso alejarse de la zona del descenso.

Pese a la derrota, Real España sigue líder con 30 puntos, escoltado por Motagua, con 29, pero con dos partidos menos, mientras que Choloma se situó en la séptima, con 17.

Motagua, de visita, cayó por 0-1 ante Marathón, que tiene como timonel al argentino Pablo Lavallén, en un partido muy movido y de dominio alterno.

El gol del Marathón lo convirtió Alexy Vega mediante un tiro libre que fue favorecido por el desvío de la pelota por un defensa del Motagua, lo que desequilibró a su portero, Luis Ortiz.

Al minuto 87 Motagua se quedó con diez jugadores por la expulsión del delantero brasileño John Kleber, por doble amonestación.

El triunfo dejó a Marathón en el quinto lugar con 24 enteros.

En el primer juego de este jueves, Olancho vapuleó por 4-0 a Juticalpa, en el clásico local de la jornada.

Juticalpa jugó desde el minuto nueve con un hombre menos, por la expulsión del argentino Ilan Rappoport, por juego violento.

Olancho selló su triunfo en el primer tiempo con goles del panameño Jorlián Sánchez, Kevin López (dos) y Carlos Argueta.

Con el resultado Olancho se afianzó en el cuarto lugar con 24 puntos, en tanto que Juticalpa se estancó en el décimo, con 14.

El miércoles, Olimpia, el más favorecido con las derrotas de Real España y Motagua, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, venció por 2-1 al Victoria, que se puso en ventaja al minuto 16 con gol de Carlos Bernárdez, de penalti.

Olimpia, que también fue superior en juego, empató el partido finalizando el primer tiempo por intermedio de Michael Chirinos, quien se convirtió en la principal figura del equipo, al anotar el gol del triunfo, al minuto 71, de penalti.

El triunfo dejó al Olimpia en la tercera posición con 26 puntos, a cuatro del líder Real España, mientras que Victoria quedó relegado en el último lugar (undécimo), con 13.

Génesis, con el portugués Fernando Mira como entrenador, de visita se impuso por 0-1 a Platense y saltó a la séptima casilla con 16 enteros. La derrota dejó a Platense en la octava, con 14.

Universidad Pedagógica, sexto con 17 unidades, tuvo descanso. EFE

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