Realizan registros en Portugal por caso de descarrilamiento mortal de funicular de Gloria

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Lisboa, 29 may (EFE).- Las autoridades portuguesas están realizando este viernes registros en el marco de la investigación del descarrilamiento del funicular de Gloria, en Lisboa, que el pasado 3 de septiembre causó la muerte de 16 personas y más de una veintena de heridos.

La información fue confirmada a EFE por una fuente de la Fiscalía lusa, que precisó que «se están realizando diligencias de registro, entre ellas en un puesto de trabajo en Carris, como parte de una investigación en curso en la Fiscalía Regional de Lisboa», en referencia a la Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL), la empresa responsable de gestionar el funicular accidentado.

Según un informe preliminar publicado en octubre, el accidente del funicular de Gloria se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano.

En el documento, elaborado por un organismo gubernamental, no se indicaron los motivos exactos de la rotura del cable, que se encontraba por debajo de los raíles entre las dos cabinas del funicular y que se rompió después de 337 días de uso, pero sí que se apuntan una serie irregularidades.

Este funicular había sido inaugurado en 1885 y conectaba la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y uno de los miradores más populares de la ciudad, el de São Pedro de Alcântara.

Tras el siniestro el funicular fue desmantelado. EFE

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