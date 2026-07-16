Rechazan que ente electoral niegue formularios para recoger firmas y revocar a Noboa

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Guayaquil (Ecuador), 15 jul (EFE).- La iniciativa ecuatoriana ‘Revoca EC’, liderada por el excandidato presidencial y líder indígena Leonidas Iza, rechazó este miércoles que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidiera negar la entrega de los formularios para recolectar firmas para la revocatoria de mandato del presidente, Daniel Noboa, y anunció que analizan interponer acciones legales.

«Informamos a los ciudadanos que estas antidemocráticas resoluciones, que vulneran derechos de participación y principios democráticos, no se encuentran en firme», señaló la iniciativa en un comunicado.

Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, acudió en junio pasado al CNE junto al abogado Washington Andrade para solicitar los formularios que les permitan recolectar firmas para que la ciudadanía decida el futuro de Noboa en un referéndum, ya que consideran que ha incumplido con sus funciones y su plan de gobierno.

Sin embargo, la Presidencia pidió al CNE que rechace esa solicitud, y envió más de 22 cajas y 14.532 folios con las supuestas acciones ejecutadas durante la gestión del mandatario.

Este miércoles, el pleno del ente electoral resolvió negar la entrega de formularios, pues aseguró que no se demostró el incumplimiento del plan de trabajo ni de las funciones y obligaciones del presidente establecidas en la Constitución.

Los promotores de la revocatoria señalaron en el comunicado que ya sabían «desde el principio» que estaban con la «cancha inclinada en favor del poder de turno» y denunciaron que durante la tramitación del proceso supuestamente se violó su derecho a la defensa y «los principios de transparencia y publicidad», pues no habían podido acceder a contestaciones y anexos que estaban en esas cajas.

«Eso refleja el miedo que el presidente, la vicepresidenta y sus alfiles políticos tienen al pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas», añadieron.

La iniciativa señaló que una vez analizados los fundamentos emitidos por el pleno del organismo electoral anunciarán las acciones legales que interpondrán.

Aún está pendiente en el CNE el análisis de un segundo pedido de revocatoria de mandato de Noboa, interpuesto por organizaciones sociales y sindicatos, que debe resolverse hasta el próximo 28 de julio. EFE

cbs/jrh