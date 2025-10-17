Recluyen en psiquiátrico ruso a cubano que decía ser rey y quería reunirse con Putin

Moscú, 17 oct (EFE).- Un inmigrante cubano con trastornos mentales fue detenido en la plaza Roja, cuando intentaba entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, según informa hoy el diario ‘Moskovski Komsomolets’.

Según el rotativo, la policía encargada de vigilar los alrededores del Kremlin se fijó este jueves en un extranjero que se comportaba de manera extraña.

Al intentar comunicarse con él descubrieron que únicamente hablaba español y por medio de un traductor en línea establecieron que el cubano afirmaba ser «rey de varios países» y que, por ello, quería ver a Putin.

El hombre, cuya identidad no se ha desvelado, fue hospitalizado debido a que su conducta apuntaba a un trastorno psiquiátrico.

Posteriormente, la policía supo que el cubano ya había sido multado y expulsado de Rusia en 2022 por trabajar sin permiso en regla.

En la actualidad no existen datos estadísticos de la cantidad de inmigrantes cubanos que se encuentran en Rusia, aunque diversas fuentes, incluyendo el Congreso de Estados Unidos, afirman que hasta 25.000 ciudadanos cubanos se habrían enrolado en el Ejército ruso para participar en la guerra en Ucrania. EFE

