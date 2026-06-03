Recuperan planta petrolera tomada por manifestantes en Bolivia y detienen a ocho personas

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La Paz, 3 jun (EFE).- La Policía de Bolivia retomó este miércoles el control de una planta de hidrocarburos en el departamento de Santa Cruz, tomada desde el martes por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un operativo con gases lacrimógenos que dejó al menos ocho detenidos.

El operativo se realizó en la planta Humberto Suárez Roca (HSR), ubicada en la provincia Sara, después de que cientos de manifestantes paralizaran sus operaciones y bloquearan los accesos a las instalaciones, consideradas estratégicas para el abastecimiento energético.

El subcomandante de la Policía de Santa Cruz, Franklin Villazón, confirmó a EFE que los agentes recuperaron el control de la planta tras enfrentamientos con grupos que resistieron el desalojo con piedras, palos y árboles derribados sobre la carretera.

Entre los detenidos figura una mujer a la que la Policía señala como presunta financiadora de las protestas.

La toma de la planta se produjo en medio de las protestas y bloqueos iniciados en mayo por organizaciones campesinas, sindicatos obreros y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz y mantienen cortes de carreteras en varias regiones del país.

«Lo que queremos es la renuncia del presidente por la incapacidad que tiene (…) Esto es indefinido hasta que el presidente renuncie», dijo a los medios un hombre con el rostro cubierto que permanecía junto a otros manifestantes en uno de los puntos de bloqueo instalados en la vía de acceso a la planta.

Los bloqueos de carreteras afectan principalmente a los departamentos occidentales de La Paz y Oruro y al central Cochabamba, aunque en las últimas semanas se extendieron a otras de las nueve regiones de Bolivia, lo que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Los conflictos han dejado hasta el momento nueve fallecidos, entre ellos seis personas que no recibieron atención médica oportuna debido a los cortes de vías.

El Gobierno intentó el 16 y el 23 de mayo habilitar «corredores humanitarios» para el traslado de alimentos e insumos, pero esos operativos, en los que participaron policías y militares, derivaron en enfrentamientos y disturbios con los manifestantes. Desde entonces, no se han realizado nuevos intentos de desbloqueo. EFE

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