Redadas migratorias cerca de escuelas avanzan en Chicago, denuncian funcionarios electos

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La presencia de múltiples vehículos sin marcar y de agentes enmascarados en Chicago y áreas aledañas supone el avance en esa ciudad de la operación migratoria a gran escala prometida por el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, según denunciaron este lunes funcionarios electos y activistas.

La senadora estatal Karina Villa alertó este lunes sobre la presencia de las autoridades migratorias en el condado de DuPage, al oeste de Chicago.

En varios videos en sus redes sociales, la legisladora del Partido Demócrata dijo que su oficina y organizaciones defensoras de los inmigrantes recibieron informes sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la hora que los niños se dirigían a la escuela.

En las imágenes, se pudo observar a Villa caminando por las calles de West Chicago alertando sobre la presencia de los agentes migratorios y pidiendo a la gente que se refugiara en sus casas.

Las autoridades escolares de esa área emitieron un protocolo de «seguridad y enseñanza» para las escuelas en respuesta a las actividades del ICE en la zona y así proteger a los estudiantes y padres, según informó CBS.

El video del supuesto arresto de los padres de dos menores que quedaron abandonados en un vehículo en el que viajaban en las calles de Chicago este domingo se ha vuelto viral en las redes sociales desencadenando la indignación sobre el operativo bautizado como ‘Operación Midway Blitz’, que deja ya un muerto.

El mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, fue baleado por un agente de ICE el viernes pasado cuando supuestamente se resistió al arresto en un control de tráfico donde intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades migratorias.

La representante a la Cámara Baja de EE.UU. Delia Ramírez informó en una conferencia de prensa que el mexicano había llevado a su hijo a la escuela cuando fue interceptado por las autoridades migratorias.

Este lunes, el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, exigió “transparencia” al Gobierno Trump sobre el tiroteo del mexicano. EFE

