Regresa a Venezuela colaborador de Machado que estuvo asilado en residencia argentina

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Caracas, 28 ago (EFE).- El opositor venezolano Omar González, colaborador de María Corina Machado, regresó este viernes a Venezuela, de donde salió en mayo de 2025 después de permanecer asilado en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

«¡Bienvenido a casa, Omar! (…). Hoy, la primera guacamaya emprende el vuelo de regreso a casa para reencontrarse con su gente y seguir en el terreno», informó en la red social X el partido Vente Venezuela (VV), que lidera Machado.

El mensaje está acompañado por fotografías de González a su llegada al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui en Barcelona, la capital del estado Anzoátegui (este), donde lo esperan decenas de dirigentes.

Antes, González había dicho en la misma red social que regresaba «con más fuerza y esperanza» al país y «con el respaldo de María Corina Machado, del senador Rick Scott, del pueblo venezolano y de los representantes del Congreso de EE.UU.».

«Espérenme, Venezuela, que estaré acompañándolos en cada parte del territorio venezolano, de lo que puedo considerar la antesala de la llegada de la líder de los venezolanos, María Corina Machado», dijo González en un vídeo publicado en la misma red social.

González se encontraba en el exilio desde mayo del año pasado, cuando logró abandonar la residencia argentina en medio de una operación liderada por Estados Unidos para su rescate, junto a otros cuatro opositores que permanecían en la sede diplomática de Argentina desde marzo 2024.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

En la embajada estuvieron, además, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos (todos miembros del partido Vente Venezuela), y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria. EFE

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