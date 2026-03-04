Reino Unido alerta de un «ataque» contra buque frente a EAU y de un segundo incidente

2 minutos

(Actualiza con un segundo incidente)

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó este miércoles de un «ataque» contra un buque mercante al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), horas después de informar de otra «actividad sospechosa» cerca del estrecho de Ormuz.

El segundo incidente se produjo a las 22:40 GMT, según el aviso difundido por UKMTO en la madrugada de este miércoles, después de que el capitán de la embarcación informara de que la misma había sido alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños en el casco.

El impacto provocó daños en el revestimiento de acero del buque, aunque no se registraron incendios ni entrada de agua y toda la tripulación se encuentra a salvo, mientras las autoridades investigan lo sucedido, señaló el texto.

UKMTO recomendó a los barcos que transiten por la zona que extremen la precaución y reporten cualquier actividad sospechosa.

Horas antes, dicha organización informó de una «actividad sospechosa», después de que el capitán de otro buque reportara una fuerte explosión en las proximidades de la embarcación, seguida de humo en el agua cerca del estrecho de Ormuz.

El incidente se produjo a unos 253,7 kilómetro al este de Mascate, Omán, y según la información difundida por el organismo británico, tanto el barco como su tripulación se encuentran a salvo y las autoridades investigan lo ocurrido.

El general de brigada Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió en la televisión estatal de que no permitirán que «ni una sola gota de petróleo» salga de la región y que prenderán fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz.

La agencia oficial Tasnim tituló una de sus notas con «El Estrecho de Ormuz está cerrado» e indicó que así fue anunciado por Yabari, aunque no incluyó declaraciones tan directas del general.

Horas antes, la Guardia Revolucionaria había asegurado que atacó con drones al petrolero ‘Athens Nova’, al que calificó de «aliado de Estados Unidos», en dicho estrecho.

En la duodécima oleada de ataques a objetivos estadounidenses, Irán lanzó 26 drones y 5 misiles balísticos contra Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y el estrecho de Ormuz, según informó la Guardia Revolucionaria en su cuenta de Telegram.

Por el momento, no se ha establecido una relación oficial entre los ataques reportados frente a Fujairah o Mascate y los ataques reivindicados por Irán. EFE

int-emg/pav/jrh