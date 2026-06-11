Remueven del cargo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 jun (EFE).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, fue removida este jueves de su cargo tras ocho años al frente del organismo, que ahora será presidido por el consejero José Cabrera, a cinco meses de las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre.

Atamaint, que seguirá siendo parte del pleno, fue removida con cuatro votos a favor, incluido el suyo, después de que la consejera Esthela Acero mocionara su salida del cargo y la designación de Cabrera.

La ahora expresidenta ya había excedido su tiempo al frente del CNE, pues la ley electoral señala que quienes ocupen la Presidencia y Vicepresidencia solo podrán estar en el cargo por tres años.

También está prorrogada en funciones, como otros consejeros, ya que el concurso para la renovación del CNE sigue estancado.

Una vez que Cabrera obtuvo los votos, fue posesionado por Atamaint, quien posteriormente se retiró del auditorio donde se estaba realizando la sesión, en la sede del CNE, en Quito.

El nuevo presidente señaló que promoverá «una gestión transparente, eficaz y cercana a la ciudadanía» y prometió que las elecciones de noviembre se desarrollarán con «normalidad», respetando «sobre todo la voluntad del electorado».

«Que este nuevo periodo de gestión esté marcado por el trabajo honesto, el respeto a la ley y la búsqueda permanente del bien común», añadió.

También se escogió a la consejera Acero como nueva vicepresidenta, en reemplazo de Enrique Pita, quien no acudió a la sesión y también estaba en el cargo desde 2018.

Atamaint fue duramente criticada en los últimos meses después de que el pleno del CNE decidió adelantar las elecciones locales inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, con base en un informe del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, que alertaba del supuesto impacto que causaría un eventual fenómeno de El Niño en el país el próximo año.

Y también por apoyar la eliminación del registro de organizaciones políticas del partido de izquierdas Unidad Popular, decisión que fue revocada el pasado 3 de junio por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La funcionaria afirmó posteriormente en un comunicado que estaba agradecida por haber liderado la institución y haber podido impulsar la participación política en equidad de las mujeres y jóvenes. «He servido a este país con honestidad y la convicción de que los valores democráticos valen la pena ser defendidos todos los días», señaló. EFE

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