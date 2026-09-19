Renuncia director del Consejo de la Moda de EEUU tras incidente con defensores de animales

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Nueva York, 19 sep (EFE).- El director del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), Steven Kolb, renunció al cargo tras 20 años dirigiendo la organización, después de un incidente en que se enfrentó físicamente a manifestantes por los derechos de los animales durante la recién concluida Semana de la Moda de Nueva York.

«Después de 20 años liderando la CFDA, he tomado la difícil decisión de renunciar. Lo que sucedió fue completamente fuera de lugar para mí, tanto personalmente como líder», indicó al dar a conocer su renuncia la noche del viernes, según recogen medios.

Tras el enfrentamiento con activistas de PETA, la organización en defensa de los derechos de los animales más grande del mundo, Kolb fue suspendido por la CFDA mientras evaluaban lo ocurrido.

La junta directiva de la organización, que incluye a Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Michael Kors, Diane Furstenberg y Vera Wang, entre otros, aceptó su renuncia pero no designó de inmediato a un sucesor: «Respetamos la decisión de Steven de renunciar y estamos agradecidos por sus muchos años de liderazgo y servicio a la CFDA y nuestra industria».

Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile de la firma sueca COS el pasado domingo, se levantó y dirigió brutalmente a una de las activistas que protestaban, le arrancó el cartel, se sentó y la tiró al suelo entre sus piernas, luego la inmovilizó colocando una pierna sobre ella y le tapó la boca, según muestra un vídeo.

Tras unos segundos, y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo se seguridad. Kolb también se enfrentó a otro manifestante, forcejeando y tapándole la boca.

Kolb aceptó la oferta de PETA para reunirse y «discutir sus preocupaciones». El viernes, Moira Colley, una portavoz de PETA, confirmó que Kolb había reprogramado la cita, pero que ambas partes seguían interesadas en reunirse, de acuerdo con The New York Times. EFE

rh/pcc