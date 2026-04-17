Renuncia el director encargado de la agencia de inmigración de EEUU

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El director encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejará después de 13 meses la agencia responsable de la política antimigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El secretario de Seguridad Nacional, Marwayne Mullin, dijo el jueves que Todd Lyons estará en ICE hasta el 31 de mayo.

La fuerza federal ha sido criticada por las brutales redadas contra inmigrantes en los últimos meses.

«Ha sido un gran líder», dijo Mullin en un comunicado, y le deseó suerte en «sus próximas oportunidades en el sector privado».

Trump nombró a Lyons como director interino de ICE en marzo de 2025. Fue una «pieza clave» en la campaña antimigracion del presidente, dijo Mullin.

El secretario no dio razones para la salida de Lyons ni anunció su reemplazo.

Entre los incidentes protagonizados por ICE están los casos de dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, que murieron abaleados por agentes federales cuando se manifestaban en Mineápolis a comienzos de este año.

En una audiencia al Departamento de Seguridad Nacional, Lyons defendió el trabajo del ICE.

«El presidente nos encomendó las deportaciones masivas, y estamos cumpliendo con ese mandato», dijo al Congreso.

La salida de Lyons se produce un mes después de que Gregory Bovino, la cara visible de las redadas migratorias de Trump, renunciara a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos tras la indignación provocada por los violentos operativos en Mineápolis.

La campaña contra la inmigración irregular ayudó a Trump a ser elegido en 2024.

Pero sus índices de aprobación han caído en parte por la muerte de los estadounidenses, los videos de agentes con el rostro cubierto que agarran a la fuerza a personas e informes de acusaciones contra migrantes basadas en pruebas endebles.

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