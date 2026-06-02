Reprograman para julio la Cena de Corresponsales interrumpida por el atentado contra Trump

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Washington, 2 jun (EFE).- La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se celebrará finalmente el próximo 24 de julio, después de que la gala del 25 de abril fuera interrumpida por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra», declaró este martes, en un comunicado, la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jiang.

El 25 de abril, la Cena de Corresponsales, una gala anual organizada por los periodistas que cubren la Casa Blanca, fue interrumpida por un intento de asesinato contra Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente.

El sospechoso, Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, en presencia de unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y otras autoridades.

Su intento desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al mandatario, quien en una posterior rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca pidió que el evento se volviera a celebrar próximamente.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, de dos cargos relacionados con el uso de armas y de otro por agresión a un agente.

En su comunicado, Weijia subrayó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido durante más de un siglo «una celebración de la libertad de prensa y del papel del periodismo» en la democracia estadounidense.

«El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda», que garantiza la libertad de prensa, añadió.

Según la presidenta de la Asociación, la cena servirá como «una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio». EFE

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