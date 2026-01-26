Republicanos empiezan a mostrar preocupación en público tras el tiroteo de Mineápolis

Washington, 26 ene (EFE).- Un número cada vez mayor de senadores y congresistas del partido republicano empieza a mostrar en público su preocupación por la muerte el sábado de Alex Pretti, de 37 años, por disparos por agentes federales de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.

Horas después de que se produjera el tiroteo mortal que ha indignado a muchos en Estados Unidos algunos senadores republicanos comenzaron a pedir una investigación independiente que aclare las circunstancias del tiroteo.

Los senadores republicanos Bill Cassidy, de Luisiana, Lisa Murkowski, de Alaska, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, han coincidido públicamente en la necesidad de depurar responsabilidades sobre la muerte de Pretti porque, aseguran, «la integridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional está en juego».

El senador Cassidy afirmó en su cuenta en X que «debe haber una investigación conjunta federal y estatal exhaustiva».

La senadora Murkowski, convertida en una de las voces más críticas dentro de su partido sobre las operaciones de ICE en Minesota y muchas otras políticas del Gobierno de Donald Trump, instó a la Administración a que se plantee la «idoneidad en control migratorio de los agentes y las instrucciones que reciben para llevar a cabo su misión».

Tillis también pidió desde sus redes sociales una «investigación exhaustiva e imparcial» porque «es el estándar básico que las fuerzas del orden y el pueblo estadounidense esperan tras cualquier tiroteo con participación de agentes».

Por otra parte, el republicano Chris Madel anunció que pondrá fin a su candidatura para gobernador de Minesota porque no puede apoyar la represalia del partido republicano «contra los ciudadanos» de ese estado.

Madel dijo que no puede considerarse «miembro de un partido» que haga esto y afirmó que «los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo» por las redadas masivas contra migrantes del Gobierno Federal.

El sábado varios agentes de inmigración causaron la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, de varios disparos, el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario de inmigración.

El Gobierno Trump ha asegurado que Pretti trató de atacar a los agentes y de blandir un arma, pese a que los múltiples vídeos contradicen esa versión, ya que muestran al hombre protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se echan encima suyo y le requisan una pistola que estaba enfundada para, a continuación, dispararle por la espalda cuando yace en el suelo.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por Washington a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso en el foco casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí. EFE

acd/asb/ajs