Rescatados más de 1.000 migrantes frente a las costas de Mauritania en 10 días

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Más de mil migrantes irregulares fueron rescatados frente a las costas de Mauritania en los últimos diez días, lo que apunta a una reanudación de esta peligrosa ruta migratoria con destino a las islas Canarias, indicaron este martes a AFP los guardacostas del país africano.

Cada año, a bordo de precarias embarcaciones, miles de personas de países de África del oeste intentan alcanzar las costas del archipiélago español de las Canarias, que este jueves y viernes recibirá la visita del papa León XIV.

«En cuestión de diez días, 1.076 migrantes fueron rescatados en aguas mauritanas, de los que 194 fueron atendidos por la Marina nacional, cuando esta socorrió una piragua el 31 de mayo», indicó a AFP Ahmed Moulaye, director de la lucha contra la inmigración irregular en el cuerpo de guardacostas mauritanos.

«A este ritmo, las llegadas podrían alcanzar un nivel inédito este año», agregó el funcionario.

Las ocho embarcaciones interceptadas procedían de Gambia y de Senegal. No se precisaron las nacionalidades de las personas a bordo, según indicó a AFP Pierre Beziz, diplomático europeo en Nuakchott, la capital de Mauritania, quien enfatizó que ninguno de los migrantes a bordo llegó a las Canarias.

Todos los migrantes fueron acogidos en los nuevos centros de acogida temporales para extranjeros (CATE) en Nuakchott y en Nuadibú, financiados por la UE. Allí fueron registrados para ver si son vulnerables o pueden pedir protección internacional.

El refuerzo reciente de los controles marítimos en Senegal, Mauritania y Marruecos obligan a estos migrantes a salir desde puntos situados más al sur, como Gambia y Guinea-Conakry, lo que alarga la ruta y, con ello, la peligrosidad.

La UE al mismo tiempo redujo drásticamente la concesión de visados y fortaleció el control de fronteras.

Miles de personas murieron o desaparecieron en los últimos años intentando alcanzar las Canarias desde las costas de África.

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