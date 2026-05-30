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Rescatan a cinco mineros atrapados en una cueva de Laos

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Bangkok, 30 may (EFE).- Los cinco mineros localizados tras quedar atrapados en una mina de Laos han sido rescatados, informaron este sábado los miembros del operativo, que continúan con la búsqueda de otros dos desaparecidos.

«En total, las cinco personas que fueron encontradas han salido de la cueva sanas y salvas», apuntó en un mensaje en Facebook el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong, sin ofrecer más detalles del operativo. EFE

nc/jfu

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