Restaurado en Pompeya un fresco que representa la boda de Dioniso y Ariadna

Compartir

3 minutos

Roma, 24 jul (EFE).- El Parque Arqueológico de Pompeya (sur de Italia), la ciudad arrasada por la erupción del Vesubio en el año 79 d. C, presentó este viernes la restauración del techo abovedado de una sala de banquetes de la Casa del Horno, en la Regio IX del yacimiento, que representa las bodas de Dionisio y Ariadna.

El proyecto de restauración ha permitido recuperar más de una cuarta parte de la composición original de este techo abovedado y gracias a una pionera estructura modular que permitirá añadir nuevos fragmentos a medida que progresen las excavaciones.

Dado que las piezas cayeron durante el colapso del edificio en la erupción del Vesubio en el año 79 d. C., los arqueólogos pudieron precisar con certeza su procedencia e iniciar una primera reconstrucción durante el propio proceso de excavación.

El hallazgo y su trabajo de conservación fueron expuestos tras el encuentro internacional «Pompeya: excavaciones e investigaciones en curso», celebrado en el Auditorio del recinto para analizar las campañas de investigación junto a instituciones y universidades italianas y extranjeras, informó la institución en un comunicado.

La principal innovación del proyecto radica en la estructura diseñada para ensamblar la pintura mural, ya que a diferencia de los paneles planos tradicionales, el soporte adapta su curvatura a la bóveda original y se ha construido de forma modular.

Esta solución técnica permite incorporar futuros fragmentos que se conservan de forma independiente o que puedan emerger en las investigaciones en curso, transformando la restauración en un proceso abierto y actualizable.

La decoración recuperada exhibe un diseño figurativo que gira en torno a un panel central flanqueado por marcos decorativos, guirnaldas de plantas, personificaciones de las estaciones y ángeles o figuras aladas.

La escena principal representa la hierogamia o unión sagrada entre Dioniso y Ariadna: el dios del vino aparece recostado sobre un carro frente a Ariadna, quien toca el arpa acompañada por un Eros tocando la cítara y dos centauros músicos.

El director del Parque Arqueológico de Pompeya, Gabriel Zuchtriegel, destacó durante la presentación que «Italia es líder mundial en restauración arqueológica» y que el recinto vesubiano es «un pilar central» de esta disciplina, por lo que celebró poder compartir unos trabajos conservativos que constituyen también «ocasiones de investigación y debate».

La recuperación de esta obra se enmarca en la programación temática que el Parque Arqueológico dedica al culto dionisiaco a lo largo de 2026, respaldada por recientes hallazgos como la gran megalografía del cortejo de Dioniso hallada entre 2024 y 2025 en la vecina Casa del Tíaso.

mla/ccg/lss

(foto)(vídeo)