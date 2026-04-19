Resultado definitivo de elecciones en Perú se conocerá a mediados de mayo

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Lima, 18 abr (EFE).- El resultado definitivo de las elecciones presidenciales en Perú se conocerá a mediados de mayo, cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que terminará de revisar las miles de actas observadas, algunas de las cuales demandarán el recuento de votos, para confirmar al candidato que disputará la segunda vuelta presidencial con la derechista Keiko Fujimori.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el recuento de votos de un centenar de actas empezará el lunes próximo, en sesión virtual pública, con las actas de la provincia de Chanchamayo, con la expectativa de culminar, a más tardar, en la segunda semana de mayo con todo el escrutinio presidencial.

«Tenemos previsto culminar esta etapa de actas observadas porque tenemos que tener claridad sobre qué organizaciones políticas van a segunda vuelta», afirmó la secretaria general del JNE.

La funcionaria explicó a la emisora RPP que, a la fecha, tienen más de 15.000 actas observadas de los comicios generales del pasado domingo y lunes, y un 30 % corresponden a las votaciones presidenciales, es decir, más de 5.000 actas que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) por errores u omisiones al momento de registrar los votos.

Hasta la fecha, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó el 93,42 % de actas a nivel nacional, que le dan un 17 % de votos válidos a la candidata derechista Keiko Fujimori, seguida por un 12 % a favor del postulante izquierdista Roberto Sánchez y 11,9 % a favor del ultraconservador Rafael López Aliaga.

La definición del postulante que irá a segunda vuelta el próximo 7 de junio con Fujimori se debate voto a voto, dado que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de alrededor de 13.000 votos en estos momentos.

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, afirmó que la mayoría de actas observadas en los comicios generales de Perú corresponden a regiones donde tuvo una mayor votación, razón por la cual remarcó que se mantendrá vigilante de la resolución de esos votos en el JNE.

En una rueda de prensa, Sánchez dijo que están en la capacidad de demostrar que «la mayoría de actas observadas son de las regiones, donde Juntos por el Perú tiene el mayor respaldo», en referencia al partido político que lo lanzó a la presidencia de Perú para 2026-2031.

También, agregó que el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, con quien disputa la opción de pasar a segunda vuelta junto a la derechista Keiko Fujimori, «sólo ha ganado en Lima».

Sánchez afirmó que el postulante de Renovación Popular está aplicando una «estrategia del caos», al asegurar que ha habido un fraude electoral y pedir la nulidad del proceso por las irregularidades en la organización de los comicios, y le pidió «aceptar el voto ciudadano y su voluntad».

«Si aún así duda, está el procedimiento de reconteo y nuevamente veremos el acta», manifestó el también exministro del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

El candidato de Juntos por el Perú pidió calma para esperar la resolución final de esas actas y llamó a «los peruanos demócratas a defender el voto del Perú profundo».

Después de los problemas en el reparto del material electoral en Lima, la capital, que llevaron a que numerosos centros de votación abriesen con hasta cinco horas de retraso el domingo, y otros incluso el lunes en un precedente inédito, han salido a la luz también deficiencias en el traslado y la cadena de custodia de los votos a sus respectivos almacenes. EFE

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