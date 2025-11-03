Rio impresiona al príncipe Guillermo, que visita Brasil con una agenda ambiental

El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, quedó impresionado por los contrastes entre las paradisíacas playas y las empobrecidas favelas de Rio de Janeiro, donde el lunes comenzó una gira por Brasil para asistir a la cumbre COP30.

La visita de tres días de Guillermo a Rio ocurre justo después del operativo policial más sangriento en la historia de Brasil, que dejó 121 muertos en una zona controlada por una poderosa facción criminal la semana pasada.

El príncipe de Gales subió en teleférico a uno de los lugares más emblemáticos de Rio, el cerro Pão de Açúcar, donde el alcalde Eduardo Paes le entregó las llaves de la ciudad frente a un imponente telón de colinas verdes y playas.

«Yo sigo siendo el rey de Rio, pero (Guillermo) será muy bienvenido aquí, compartiendo el trono de la ciudad conmigo durante estos días», dijo Paes a periodistas.

Guillermo visitó la ‘Cidade Maravilhosa’ antes de volar a la ciudad amazónica de Belém para participar en la cumbre previa a la conferencia ambiental de la ONU, la COP30.

«Hablamos sobre política. Hablamos sobre el paisaje de Rio, me preguntó mucho sobre las favelas (…) el contraste entre las favelas y las áreas más acomodadas», dijo el alcalde.

«Intenté explicarle los problemas de seguridad de la ciudad. Obviamente es algo mucho más profundo que lo que se puede explicar en cinco minutos. Pero fue una buena oportunidad», agregó Paes.

En su primera visita a Brasil, Guillermo entregará su premio anual Earthshot Prize, que otorga un millón de libras esterlinas (1,3 millones de dólares) a cinco proyectos para proteger al medio ambiente.

La ceremonia de premiación del miércoles será un evento lleno de celebridades, con la participación de la estrella del pop brasileña Anitta, Kylie Minogue, Shawn Mendes y el tres veces ganador del Grammy Seu Jorge, entre otros, que desfilarán por la «alfombra verde».

El heredero al trono británico volará luego a Belém para representar a su padre, el rey Carlos, en la reunión de jefes de estado de la COP30 el jueves y viernes.

