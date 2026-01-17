Rodrigo Paz dice que el Mercosur puede significar un «mejor futuro» para Bolivia

Asunción, 17 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este sábado en Asunción, donde asiste como invitado a la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que la adhesión a este último bloque puede significar un «mejor futuro» para su país.

«No abandonaremos a Bolivia ni al Mercosur para tener un mejor futuro para nuestros pueblos», dijo Paz durante su discurso previo a la firma del acuerdo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central paraguayo, donde se desarrolla el evento.

Paz, que destacó la apertura de Bolivia bajo las primeras 9 semanas de su Gobierno, también lamentó que su país se hubiera quedado en 1991 por fuera de la constitución del bloque latinoamericano, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Bolivia se encuentra en proceso de adhesión plena al Mercosur tras firmar un protocolo con el bloque en 2015, así como una ratificación nacional en 2024.

El ente de integración latinoamericano sella esta jornada junto a la UE un histórico acuerdo de libre comercio que crea el mayor mercado del mundo, con más de 700 millones de personas.

El pacto marca, a su vez, una clara contravía al proteccionismo global y se convierte en una apuesta por el multilateralismo, en medio del proteccionismo global, defendió minutos antes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, una figura clave en las conversaciones que dieron vida al pacto.EFE

