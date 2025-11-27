Rodrigo Paz dice que no tiene «asperezas» que «limar» con el vicepresidente de Bolivia

La Paz, 26 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que atender las necesidades de la gente debe ser «la única preocupación» y que no tiene «asperezas» que «limar» con el vicepresidente, Edmand Lara, quien en los últimos días hizo fuertes críticas al mandatario e incluso sostuvo que ya no era parte del Gobierno.

Paz dijo que el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, estuvo reunido esta jornada con el vicepresidente «para coordinar temáticas de orden institucional», ante una consulta de los medios en la ciudad central de Cochabamba sobre un posible encuentro con Lara para «limar asperezas».

«Yo no tengo nada que limar asperezas; como habrán visto, lo mío es institucional. Por eso la reserva de la palabra siempre es mejor que el exceso de palabra», manifestó el gobernante.

También expresó que «las instituciones tienen que estar al servicio de la población y la única preocupación deben ser las necesidades de la gente», entre las que identificó el completar la elección de altos magistrados del órgano Judicial, un tema que precisamente fue abordado en el encuentro entre Lara y Lupo, según indicó Paz.

Por su parte, el ministro de la Presidencia señaló en sus redes sociales que en la reunión con el vicepresidente se trataron «temas de articulación institucional que son indispensables para garantizar un Estado que funcione con coordinación, responsabilidad y mirada común».

«Escuchamos y atendimos diversas iniciativas, y sobre todo, fortalecimos los espacios de diálogo y trabajo conjunto que permitirán avanzar con mayor eficacia en las tareas urgentes que demanda nuestro pueblo», afirmó Lupo.

Las tensiones entre Paz y Lara se comenzaron a percibir desde la campaña electoral y se hicieron más notorias en los últimos días por la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa y el anuncio del cierre del Ministerio de Justicia, cartera que estuvo ocupada por un abogado sugerido por el vicepresidente.

Lara, un expolicía que ganó notoriedad en TikTok, hizo recientemente una serie de publicaciones en esa red social con críticas hacia las decisiones, nombramientos y supuestas promesas incumplidas por parte de Paz.

En la víspera, el vicepresidente dijo en TikTok que ya no se consideraba parte del Gobierno y que no participará en las decisiones del Ejecutivo en tanto el empresario Samuel Doria Medina «siga controlando a Rodrigo Paz», una acusación que el también excandidato presidencial ha rechazado varias veces.

Este miércoles, Lara convocó a Paz a «superar» sus diferencias y «trabajar juntos», durante un acto con indígenas que le ofrecieron su respaldo y le entregaron un bastón de mando simbólico.

El fin de semana, el presidente, que fue investido el pasado 8 de noviembre, sostuvo que sus prioridades son los «problemas grandes del país» y no asuntos «individuales, ni de bloques políticos», ante lo cual Lara le tildó de «mentiroso» y lo acusó de incumplir sus promesas electorales. EFE

