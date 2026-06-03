Rodrigo Paz posesiona a nuevo ministro de Defensa en medio de conflictos en Bolivia

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La Paz, 3 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, posesionó este miércoles como nuevo ministro de Defensa a Ernesto Justiniano, quien hasta hace poco se desempeñó como zar antidrogas, en medio de los bloqueos de carreteras iniciados en mayo por sectores sociales que piden la renuncia del mandatario, y que han causado la muerte de una decena de personas.

Justiniano juró el cargo en un acto en el antiguo Palacio de Gobierno en La Paz, tras la renuncia el martes de Marcelo Salinas.

«Llego a esta nueva función para respaldar institucionalmente a nuestras Fuerzas Armadas y contribuir a que el país recupere paz, orden y convivencia democrática», afirmó Justiniano.

El nuevo ministro indicó que no asumen el puesto para «actuar con impulso», sino para trabajar con «prudencia, firmeza y responsabilidad», por lo que también mencionó que Bolivia «sí» necesita diálogo, pero a la vez «salud, trabajo, circulación, abastecimiento, seguridad y tranquilidad».

«Firmeza con legalidad no es abuso, diálogo con responsabilidad no es debilidad, el rumbo es claro, cuidar a la gente, respaldar a nuestras instituciones y ayudar a recuperar la estabilidad que el país necesita», remarcó.

Alertó que los bloqueos «debilitan la autoridad pública» y también «abren espacios para el narcotráfico, el financiamiento criminal y organizaciones transnacionales que buscan aprovechar cualquier vacío de autoridad».

En esa línea, Paz señaló que en las «regiones de producción de narcóticos», como el Trópico de Cochabamba (centro), que es también el bastión político del exmandatario Evo Morales (2006-2019), se capturó, según dijo, a personas con sumas de dinero supuestamente destinadas a «alimentar las movilizaciones» contra el Gobierno.

Paz, que lleva casi siete meses de Gobierno, dijo que estos hechos «son prueba de una relación directa» entre esas actividades ilícitas «con aquellos que no quieren que la nueva Bolivia nazca», aunque no con los sectores sociales «que están haciendo justas reivindicaciones».

El gobernante indicó que este ajuste en su gabinete responde a «cambios» dentro de un «proceso de inclusión» de algunos sectores de la sociedad que pidieron ser parte de las decisiones del Gobierno.

El cambio del titular de Defensa se suma a otros que se produjeron hace algunas semanas en las carteras de Hidrocarburos y Trabajo.

El martes también renunció la ministra de Educación, Beatriz García, pero aún no se ha designado a su sucesor.

Los bloqueos de carreteras son realizados por sindicatos campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales.

Estas protestas afectan principalmente a los departamentos occidentales de La Paz y Oruro y al central Cochabamba, aunque en las últimas semanas se extendieron a otras regiones de Bolivia, lo que ha provocado problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Los conflictos en Bolivia han causado la muerte de diez personas, siete de ellas como consecuencia de los bloqueos de caminos y las dificultades que tuvieron para recibir atención médica. EFE

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