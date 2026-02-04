Rosalía, Morat y Ricardo Montaner engalanan cartelera del Movistar Arena de Bogotá en 2026

Bogotá, 4 feb (EFE).- La española Rosalía, la banda colombiana Morat y el cantante venezolano Ricardo Montaner son algunos de los artistas que engalanan la cartelera de espectáculos del Movistar Arena de Bogotá, que proyecta recibir a más de un millón de asistentes ese año.

El gerente general del recinto, Luis Guillermo Quintero, explicó a EFE que la selección de los espectáculos responde a un gran esfuerzo colectivo para llevar una oferta cultural variada a los bogotanos.

«Más que una curaduría de artistas, es trabajar con todos los promotores de la mano y poder tener el recinto a punto para que los shows salgan bien», expresó Quintero a EFE.

La motivación es mayor porque el Movistar Arena fue elegido como el recinto número uno de América Latina entre los escenarios con capacidad entre 10.000 y 15.000 personas, según el ránking de la revista Pollstar, al haber acogido 168 eventos con más de 900.000 asistentes el año pasado.

En ese sentido, algunos de los conciertos programados para este año ya son ‘sold out’, entre ellos las presentaciones del español Alejandro Sanz, del guatemalteco Ricardo Arjona, de la banda venezolana Rawayana, del colombiano Kapo y del grupo bogotano Morat.

«Queremos que todos los artistas emergentes, colombianos y extranjeros que vienen a Bogotá vean este recinto como la plataforma ideal para conectar con sus audiencias», afirmó el gerente del Movistar Arena.

En cuanto al equilibrio entre la oferta cultural y la sostenibilidad económica, el directivo reconoció que ambos aspectos son complementarios.

«En el campo cultural siempre es una prioridad. Como recinto, obviamente todo es un negocio, y para los promotores que traen a sus artistas también tiene que serlo. Al final, la sumatoria de todo ojalá dé positivo para todos», indicó.

La programación anunciada incluye también a artistas como Pablo Alborán, Ricardo Montaner, Rosalía, Kany García, Doja Cat, Kali Uchis, Big Time Rush, Miguel Bosé y Natalia Jiménez, con fechas distribuidas a lo largo de los primeros seis meses del año, mientras en el segundo semestre de 2026 destacan Martin Garrix y Eros Ramazotti.

Finalmente, el gerente resaltó que más allá de los artistas, el valor diferencial del Movistar Arena seguirá siendo la experiencia para el público.

«Van a seguir encontrando un recinto idóneo y seguro, para que cuando vengan con su familia o con su grupo de amigos puedan tener uno de los mejores momentos de su vida», concluyó. EFE

