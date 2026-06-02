Rubio afirma que Cuba necesita un nuevo liderazgo para transformarse con «reformas serias»

2 minutos

Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Cuba necesita un nuevo liderazgo para ser capaz de transformarse mediante una «reforma sistémica y seria» que haría que la isla deje de ser un «Estado fallido» y una «amenaza» para Washington.

«La pregunta es: ‘¿es posible que logren reformarse dadas las personas que actualmente están al mando, tanto de (el complejo empresarial militar) GAESA como del propio Gobierno?’ Y creo que la respuesta es que no pueden», dijo Rubio durante una audiencia ante el Senado.

El primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen cubano insistió en que no ve que el sistema de la isla comunista «sea capaz de reformarse a menos que asuman nuevas personas o que se imponga una nueva mentalidad».

Rubio mencionó que la Administración del presidente Donald Trump ha «entablado conversaciones» con sus pares cubanos, donde Washington ha propuesto lo que, a su juicio, debe ocurrir para que la economía cubana se recupere, sin ofrecer detalles específicos.

El secretario de Estado también defendió que el país caribeño ya sufría una crisis de desabastecimiento de petróleo y numerosos apagones «mucho antes» del pasado enero, cuando EE.UU. impuso un bloqueo de crudo tras la captura y deposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«Lo que ha cambiado es que ya no reciben petróleo gratuito de Venezuela», remarcó Rubio, quien advirtió que «la situación de Cuba es un poco más compleja» que la de la nación suramericana, donde hoy gobierna Delcy Rodríguez como presidenta encargada bajo la tutela de Washington.

Durante la audiencia ante el Senado, el secretario de Estado estadounidense también acusó a La Habana de «patrocinar el terrorismo» y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, acusaciones que la isla rechaza.

Desde enero pasado, la Administración de Trump ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica endémica del país y amenazas del republicano de hacerse con el control de la nación caribeña de una manera u otra.

Washington y La Habana han sostenido contactos entre funcionarios diplomáticos, de inteligencia y mandos militares para negociar una salida a este conflicto, mientras Cuba subraya que los cambios en el país solo los puede decidir el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar. EFE

ygg/er/jrh

(foto) (video)