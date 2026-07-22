Rubio espera una visita «muy positiva» de Xi Jinping a Washington en septiembre

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que espera una visita «muy positiva» del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos en septiembre.

Aunque la visita aún no fue confirmada oficialmente, Rubio dejó claro que la Casa Blanca prevé que se concrete, tras mantener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, al margen de una cumbre de líderes del sudeste asiático.

«Creo que el presidente Xi tendrá una visita muy positiva cuando venga a Washington», afirmó Rubio a los periodistas en Manila, añadiendo que él y Wang habían hablado extensamente sobre la cuestión.

Aunque reconoció que ambos países tienen «diferencias significativas», subrayó que «tendrán que trabajar en ellas».

La reunión del miércoles entre Rubio y Wang se produjo días después de que Estados Unidos condenara las acciones de Pekín en el disputado mar de China Meridional, y tras las recientes acusaciones del presidente Donald Trump sobre la interferencia china en las elecciones estadounidenses.

Pekín niega categóricamente estas acusaciones.

Por su parte Wang instó a Estados Unidos a «respetar los intereses fundamentales de China» y a «gestionar de manera efectiva las diferencias (…) para que este año de oportunidad en las relaciones entre China y Estados Unidos se convierta en realidad», detalló el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Wang también «expuso la postura solemne de China sobre una serie de declaraciones y acciones negativas por parte de Estados Unidos», según el comunicado, sin referirse a cuestiones específicas.

Trump viajó a Pekín en mayo y presumió de su buena relación con Xi, a pesar de la rivalidad geopolítica entre ambos países.

lb/cwl/ami/pc/an/mab