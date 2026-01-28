Rubio señala que Delcy Rodríguez no fue imputada por narcotráfico a diferencia de Maduro

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló este miércoles que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no ha sido «imputada» por narcotráfico ante la Justicia estadounidense, a diferencia de su antecesor, Nicolás Maduro, arrestado el pasado 3 de enero.

Rubio hizo estas declaraciones al ser cuestionado en una audiencia en el Senado sobre la política estadounidense hacia Venezuela, y sobre si está al tanto de informes de que Rodríguez, respaldada por la Administración de Donald Trump, habría estado involucrada en narcotráfico según la DEA (Administración de Control de Drogas). EFE

