Rusia abre los colegios electorales para las primeras elecciones legislativas de la guerra

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Moscú, 17 sep (EFE).- Los colegios electorales abrieron este viernes a las 08:00 hora local (20.00 GMT) en la península de Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka, las regiones más orientales de Rusia, en los primeros comicios legislativos de la guerra.

Los rusos que viven en esas regiones comenzaron a votar nueve horas antes de que lo hagan los habitantes en la capital de este país, Moscú.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

También podrán ejercer su derecho al sufragio los rusos residentes en 152 países, donde el Ministerio de Exteriores habilitó 333 colegios, muchos de ellos en legaciones diplomáticas.

Teóricamente, pueden votar más de 1,8 millones de rusos en el extranjero, aunque se han reducido el número de colegios en países como Alemania, donde habrá solo dos frente a los 16 de la anterior votación, o en Israel con tres en lugar de trece.

El voto electrónico, muy criticado por la oposición, está disponible en 32 regiones rusas, donde viven más de 48 millones de electores.

Los habitantes en las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022 -Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia- votarán por primera vez en unas elecciones parlamentarias. En particular, en Donetsk comenzó a votarse por adelantado el 8 de septiembre por motivos de seguridad.

El presidente ruso, Vladímir Putin, llamó a los rusos a votar para contribuir a la victoria en la guerra en Ucrania, en lo que coinciden diez de los once partidos que concurren en estas elecciones.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Según los sondeos oficiales, cuenta con una intención de voto del 33-37 %, aunque las compañías independientes le otorgan apenas un 25 %. Sea como sea, los expertos creen que al final obtendrá en torno al 50 % de los votos.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua -sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU.-, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.EFE

mos/nvm