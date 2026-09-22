Rusia acusa a Ucrania de atacar una ambulancia en Zaporiyia y matar a su conductor

Compartir

1 minuto

Moscú, 22 sep (EFE).- Las fuerzas ucranianas atacaron una ambulancia en la parte de la región de Zaporiyia controlada por Rusia y mataron a su conductor, denunciaron este martes fuentes sanitarias locales.

Según el Ministerio de Sanidad de la región ucraniana, el incidente tuvo lugar el lunes en la localidad de Topolinoe.

«Como consecuencia del ataque criminal, el conductor falleció en el acto, y dos paramédicos y un auxiliar sanitario resultaron heridos de diversa gravedad», dijo un portavoz sanitario a la agencia TASS.

Todas las víctimas están recibiendo la atención médica necesaria, agregó.EFE

mos/mgr