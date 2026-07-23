Rusia advierte a EEUU contra la «inaceptable» venta de armas a Ucrania

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El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió a Washington contra el «inaceptable» envío de armas a Ucrania durante una reunión celebrada el jueves en Manila con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, según Moscú.

Lavrov le dijo al secretario de Estado de Estados Unidos que «era inaceptable seguir suministrando armas al régimen de Kiev», señaló la cancillería rusa en un comunicado.

Durante la reunión, celebrada al margen de una cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), el jefe de la diplomacia rusa condenó lo que denominó «una política desestabilizadora por parte de países europeos, que siguen buscando infligirle una ‘derrota estratégica’ a Rusia».

Este encuentro, el primero entre Lavrov y Rubio desde septiembre de 2025, se produce en un momento en que el enfoque de Washington ha pasado de la mediación en Ucrania a lidiar con la guerra en Oriente Medio.

El Departamento de Estado estadounidense indicó en un breve comunicado que Rubio y Lavrov -quienes no hicieron declaraciones a la prensa antes de su reunión- habían discutido «la relación EEUU-Rusia y la necesidad de poner fin a la guerra Rusia-Ucrania».

Según el comunicado de Moscú, Lavrov reiteró que la parte rusa estaba dispuesta a una «solución político-diplomática del conflicto».

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que había hablado con los enviados estadounidenses del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en un intento por reactivar las estancadas negociaciones para poner fin a la guerra, iniciada en febrero de 2022.

«Fue una conversación positiva e importante sobre cómo revitalizar la diplomacia y acercarnos a la paz», declaró en una publicación en X.

Trump ha expresado su apoyo a la campaña de Ucrania de ataques con drones de largo alcance contra la infraestructura energética rusa, afirmando que podría «ayudar a poner fin» al conflicto.

En los últimos meses, Kiev parece haber frenado la implacable ofensiva de Moscú y ha ampliado considerablemente sus ataques con drones contra Rusia.

Mientras tanto, Moscú ha intensificado sus mortíferos ataques con misiles contra Kiev, lanzando decenas de proyectiles mientras Ucrania lidia con el agotamiento de sus reservas de defensa aérea.

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