Rusia amenaza a Armenia con una guerra económica por su acercamiento a la Unión Europea

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Moscú, 27 may (EFE).- Rusia dio hoy otro paso su más en su enfrentamiento con Armenia en vísperas de las elecciones legislativas en el país caucásico al amenazarle con suspender el suministro de petróleo y gas por su creciente acercamiento a la Unión Europea (UE).

La guerra económica comenzó, en realidad, hace dos meses casi al mismo tiempo que la campaña electoral en Armenia. Y es que el Kremlin se opone a la reelección del actual primer ministro, Nikol Pashinián.

Moscú ha castigado ya a Ereván con la prohibición de exportar al mercado ruso flores, agua mineral y, parcialmente, coñac y vino, y amenaza con hacer lo mismo con frutas y verduras, por supuestos motivos fitosanitarios.

El Kremlin ya recurrió en el pasado a dichos métodos para presionar a otros vecinos rebeldes que querían alejarse de la órbita rusa, como Ucrania o Moldavia.

Petróleo, gas y diamantes

Si hasta ahora Moscú se había limitado a advertir a Pashinián sobre un posible alza de los precios de sus exportaciones, este miércoles las autoridades rusas entregaron una carta al Gobierno armenio con la amenaza de suspender los suministros de petróleo, gas y diamantes en bruto.

«En caso de que continúe el proceso de integración de la República de Armenia en la UE, la parte rusa suspenderá o denunciará unilateralmente el Acuerdo entre los gobiernos de Rusia y Armenia sobre la cooperación en el ámbito de los suministros de gas natural, productos petrolíferos y diamantes en bruto del 2 de diciembre de 2013», explicó María Zajárova, portavoz de Exteriores.

La carta lleva la firma del ministro ruso de Energía, Serguéi Tsiviliov, quien, según el diario Kommersant, que tuvo acceso al documento, argumenta que la profundización de las relaciones entre el país caucásico y la UE pone en peligro décadas de estrecha cooperación con Moscú.

En virtud del acuerdo suscrito en 2013, Armenia recibe de Rusia «en condiciones preferenciales» -según Tsiviliov- el 85 % de sus importaciones de gas, dos tercios de sus productos petrolíferos y un 50 % de los diamantes.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ya insinuó hace unas semanas que Armenia podría dejar de pagar 177 dólares por cada mil metros cúbicos de gas, para pasar a pagar 600 dólares, la tarifa para otros países europeos.

Además, avisó de que la intención de Ucrania de firmar en 2013 un Acuerdo de Asociación con la UE fue una de las causas del actual conflicto.

«Los descuentos siempre son a costa de alguien (…) no son algo que surja de la nada. Son a costa de Rusia. Es realmente nuestro aporte al desarrollo de Armenia (…) Esto está sujeto a revisión. Y las corporaciones pueden plantearse esta cuestión», insistió hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien instó a dirigirse a Gazprom, el gigante gasístico ruso.

Rusia, el candidato en la sombra

El Kremlin intenta influir por todos los medios en la marcha de la campaña electoral. Para ello, planteará el viernes el supuesto conflicto por la futura integración armenia en la UE en la cumbre de la Unión Económica Eurasiática (UEE), liderada por Moscú.

«Los planes de Armenia no pueden dejar de causar inquietud en otros países que cooperan con Armenia en el marco de la UEE», explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El problema es que, como admitió el diplomático, no se puede expulsar a Armenia, ya que dicho procedimiento no está contemplado en sus estatutos. Es el propio país signatario el que debe declarar su intención de suspender la participación «por uno u otro motivo».

Ushakov recordó que Armenia «recibe enormes beneficios de la cooperación en el marco de la UEE», ya que desde su incorporación su PIB «prácticamente se duplicó» de 11.600 millones a 20.200 millones de dólares, mientras los salarios crecieron un 50 %.

Insistió en que la economía Armenia muestra «extraordinarios ritmos de crecimiento» desde el 12,6 % en 2022 al 7,2 % en 2025, lo que demuestra que Armenia «recibe enormes beneficios de la cooperación en el marco de la UEE», a donde se dirige un 38,5 % de sus exportaciones.

Al respecto, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, respondió este miércoles que el pueblo armenio «debe tener alternativa: pertenecer a la UEE o a la UE».

«No soy yo quien decidirá, sino los ciudadanos de Armenia. Mi tarea es que exista una alternativa y ustedes la tienen», dijo, y añadió que «aquellos socios que responden a esto con amenazas, incluso si son soterradas, actúan contra sí mismos. No ese lógico amenazar a Armenia con precios elevados».

Después de que Rusia no ayudara a Armenia en su enfrentamiento con Azerbaiyán de 2023 por el control de la región de Nagorno Karabaj, Pashinián decidió congelar la participación en la alianza militar postsoviética y acercarse a Occidente, acogiendo a principios de tes mes la cumbre de la Comunidad Política Europea y, este pasado martes, al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. EFE

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