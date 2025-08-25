Rusia condena a 19 años de cárcel a un narcotraficante colombiano

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 25 ago (EFE).- Un tribunal ruso condenó este lunes a 19 años de cárcel a un ciudadano colombiano acusado de tráfico de drogas a gran escala.

Según informó la Fiscalía General de Rusia, el Tribunal de la región de Moscú declaró culpable a Carlos Alberto Muñoz Ramírez, ciudadano colombiano, de tráfico ilegal de drogas a gran escala organizado por un grupo de personas.

La Justicia rusa le impuso una condena de 19 años de cárcel en una colonia penitenciaria de alta seguridad y una multa de 900.000 rublos (más de 11.000 dólares)

Los investigadores rusos establecieron que Muñoz encabezó un grupo criminal en julio de 2016, con el fin de transportar por vía aérea más de 2,3 kilogramos de cocaína de Colombia a Rusia, y de un kilogramo procedente de Paraguay.

Los cargamentos fueron detectados por los agentes aduaneros en los aeropuertos internacionales de Sheremétievo y Vnúkovo de Moscú.

Las autoridades rusas declararon en 2017 en búsqueda y captura internacional al colombiano.

En 2024, tras establecer que estaba detenido en Colombia, Rusia solicitó su extradición, solicitud que fue satisfecha en diciembre del mismo año.EFE

