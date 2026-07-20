Rusia confirma que ha vuelto a atacar los puertos ucranianos de Odesa

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Moscú, 20 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso confirmó este lunes haber vuelto a atacar los puertos ucranianos de Odesa, donde murieron el domingo al menos 10 personas al impactar un misil contra un barco mercante de propiedad turca que transportaba grano.

«Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron sus ataques contra puertos ucranianos utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania», reza la nota publicada por el mando castrense en Telegram.

Defensa explica que misiles de precisión fueron lanzados junto con drones kamikaze que impactaron en un puerto de Odesa, donde alcanzaron tanques de almacenamiento de combustible.

Las autoridades ucranianas denunciaron que a última hora de la tarde del domingo Rusia atacó puertos en Odesa y acabó con la vida de diez marineros de un mercante turco, que estaba integrado por 17 ciudadanos sirios e indios y por un ucraniano.

Según la Armada ucraniana, Rusia habría empleado tres misiles de crucero Kh-59 y Kh-69 en el ataque contra el barco.

Rusia y Ucrania llevan a cabo en esta fase de la guerra ataques diarios contra petroleros y cargueros de bandera extranjera que cargan en sus respectivos puertos o en los de la Ucrania ocupada por Rusia.

Dos personas murieron el viernes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv mientras se encontraban a bordo de un barco que estaba atracado allí.

Otras cinco personas perdieron la vida el 13 de julio al atacar Rusia un barco que descargaba fertilizantes en un puerto de la región ucraniana de Odesa.

El 5 de junio las autoridades rusas informaron a Azerbaiyán de la muerte de cinco de sus ciudadanos en ataques ucranianos a dos barcos en el mar de Azov. EFE

mos/mb