Rusia critica los nuevos intentos de Estados Unidos de intimidar a Irán

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Moscú, 19 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia criticó este martes los intentos de Estados Unidos de intimidar a Irán para alcanzar un acuerdo cuanto antes.

«Es terrible que quienes cometieron esta atrocidad (el ataque a la República Islámica) no solo no sientan responsabilidad, sino que además continúan intimidando a Teherán con nuevos bombardeos para terminar lo que empezaron», dijo la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado.

Agregó que los bombardeos de EE.UU. e Israel en Irán estuvieron a punto de provocar una «tragedia mundial con consecuencias irreparables» por afectar también las instalaciones nucleares de la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

«Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado», declaró Trump a la prensa.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, cuyo contenido se desconoce.

Trump anunció el lunes que ha ordenado a las Fuerzas Armadas estadounidenses estar preparadas para lanzar en cualquier momento un «ataque a gran escala» contra Irán si las negociaciones fracasan. EFE

mos/pcc