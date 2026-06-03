Rusia culpa a Occidente de apoyar los ataques durante el Foro Económico de San Petersburgo

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Moscú, 3 jun (EFE).- Rusia acusó hoy a los países occidentales de apoyar los ataques ucranianos contra la región de Leningrado coincidiendo con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el que tiene previsto participar el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Vemos tras ellos (los ataques) a un conjunto de patrocinadores del régimen de Kiev que continúan subiendo las apuestas», dijo Serguéi Riakov, viceministro de Exteriores ruso, a la prensa local.

Denunció que esos aliados de Ucrania «no se detienen ante ninguna provocación y, en ningún caso, están decididos a reducir la intensidad de los intentos de dificultarnos la existencia. Pero esos intentos está condenados al fracaso».

«Condenamos firmemente esas acciones criminales», añadió sobre los ataques con drones, que pasan desapercibidos en los medios de comunicación nacionales por el escaso espacio informativo que se les da.

El comienzo del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), el más importante de Rusia, se vio ensombrecido este miércoles por un masivo ataque de drones ucranianos que alcanzó varias infraestructuras críticas en la región de Leningrado, incluyendo una importante refinería, y causó desconexiones de internet.

El gobernador de la antigua capital zarista, Alexandr Beglov, informó que drones enemigos atacaron «varias infraestructuras críticas de los distritos de Kronstadt, Kírov y Krasnoselski».

Tras un ataque enemigo se declaró un incendio en la Terminal Petrolera de San Petersburgo, una de las mayores de su tipo en la región del Báltico, por lo que sobre la ciudad se podían ver densas columnas de humo.

La capacidad de producción de esta planta, que cubre una superficie de 37 hectáreas y cuenta con 21 depósitos de combustible, supera los 12,5 millones de toneladas anuales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se jactó en su cuenta de Telegram de «buenos resultados de las sanciones de largo alcance de nuestros soldados».

«Esta noche fueron atacados objetivos importantes en Rusia, incluida la terminal petrolera de San Petersburgo», indicó, al señalar que esta instalación, que alimenta la maquinaria de guerra rusa «se encuentra a unos 1100 kilómetros de Ucrania».

Zelenski añadió que también fueron atacados «objetivos militares» en la base naval báltica de Kronstadt, tras lo que Kiev dijo haber alcanzado una corbeta portamisiles.

Este masivo ataque deja en mal lugar a las autoridades rusas, que esperaban inaugurar sin mayores problemas el SPIEF, que en esta ocasión contará con invitados de Estados Unidos, China y Arabia Saudí, además de representantes de un centenar de países y los jefes de organizaciones como la OPEC o el foro APEC.

El foro, que se celebra anualmente desde 1997, con la excepción de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, no cuenta con presencia occidental desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

El ejército ruso ha iniciado una campaña de bombardeos masivos contra territorio del vecino país, en especial contra su capital, Kiev, después de la muerte de 21 personas en mayo en un ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en la anexionada región de Lugansk.EFE

mos