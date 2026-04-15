Rusia dice estar dispuesta a «compensar» el déficit chino de energía por la guerra

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El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que su país puede compensar el déficit de energía que enfrenta China por la guerra en Oriente Medio, informaron el miércoles medios estatales rusos.

Rusia y China, países vecinos y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han estrechado sus relaciones económicas y políticas tras la invasión rusa a Ucrania en 2022.

China sigue de cerca la guerra en Oriente Medio, que impacta sus suministros de petróleo.

Irán enviaba al gigante asiático más del 80% de sus exportaciones de crudo antes de la contienda bélica, según la empresa de análisis Kpler.

Lavrov, quien llegó el martes a Pekín, calificó la relación entre los dos países de «inquebrantable frente a cualquier tormenta», según los medios estatales rusos.

«Rusia puede, sin duda, compensar el déficit de recursos que ha surgido» en China y «otros países interesados en trabajar con nosotros», declaró Lavrov en una conferencia de prensa en Pekín, al ser consultado sobre el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Irán bloqueó esa vía naval por donde pasaba el 20% de la producción petrolera mundial tras el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel en su contra, el 28 de febrero.

Lavrov adelantó también que el presidente Vladimir Putin visitará China en el primer semestre del año, informó la prensa oficial rusa.

De concretarse esa visita, el presidente chino Xi Jinping podría recibir sucesivamente en las próximas semanas a los gobernantes de Estados Unidos, Donald Trump, anunciado para mediados de mayo, y Rusia.

Señal de la intensa actividad diplomática, Lavrov se encuentra en Pekín al mismo tiempo que otros dirigentes extranjeros.

Xi Jinping recibió el miércoles al presidente vietnamita To Lam, cuyo país sufre las repercusiones económicas del conflicto.

La víspera se reunió con el jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, una de las principales voces occidentales opuestas a la guerra, y con el príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyan, cuyo territorio fue objeto de ataques iraníes en las últimas semanas.

Ja Ian Chong, profesor en la Universidad Nacional de Singapur, distingue entre las visitas planificadas con antelación y las demás, como las de Lavrov y el príncipe heredero de Abu Dabi, más vinculadas a la actualidad en Oriente Medio.

China y Rusia desean «probablemente explorar las posibilidades de diálogo con Irán sin agravar la situación», pero sus intereses económicos pueden divergir, según él.

«El aumento de los precios de la energía y el levantamiento temporal (por parte de Estados Unidos) de las sanciones sobre el petróleo y el gas rusos benefician a la economía y al aparato militar rusos», según Chong.

Pero el aumento de los precios perjudica a Pekín, añade.

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